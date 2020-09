“Een zomerstoet? Niet de juiste sfeer”: Zavelzekskes trekken kruis over opening carnavalsseizoen Marco Mariotti

17 september 2020

16u07 0 Maasmechelen KV De Zavelzekskes in Maasmechelen gaat alle activiteiten van het najaar schrappen. Dat bevestigt voorzitter Guido Hermans. “We hopen dat de stoet op 7 maart mag plaatsvinden, maar het blijft afwachten", zegt hij. Een zomeralternatief zoals ze in Aalst overwegen vindt hij geen goed idee.

Alle activiteiten georganiseerd door KV De Zavelzekskes in Maasmechelen dit jaar zijn geannuleerd. Op 11 november opent traditioneel het carnavalsseizoen aan het kerkplein van Mechelen-aan-de-Maas, maar dat zal dit jaar niet het geval zijn. “Je kan niets organiseren, want de limiet op het aantal mensen ligt nog te laag", zegt Hermans. “Dit is niet rendabel en heeft organiseren dus geen nut. Er is ook nog veel onduidelijk, en dan bestaat dat de kans ook nog dat ze in het najaar gaan verstrengen.”

Zomer

Betekent dat in één weg een kruis over de internationale carnavalsstoet in maart? “We hopen dat die natuurlijk wel mag doorgaan. Binnenkort zitten we met de burgemeester samen en gaan we zien wat kan of mag. Maart is nog lang.”

In Aalst overwegen ze de stoet in de zomer te laten plaatsvinden, maar dat zien ze in Maasmechelen niet zitten. “In de zomer? Dat werkt niet. De sfeer is dan totaal niet wat ze moet zijn, en er zijn trouwens veel te veel andere evenementen in die periode. Carnaval hoort bij het voorjaar. De zomer, dat geeft een zomerse warme sfeer en is heel vreemd. Verder blijft het koffiedik kijken."