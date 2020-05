‘Een kopje troost’ of ‘Warme herinneringen’: Ilse (31) ontwerpt troostkaartjes op maat Marco Mariotti

18 mei 2020

16u09 3 Maasmechelen Ilse Luyten (31) uit Scherpenheuvel-Zichem ontwerpt troostkaartjes. De tekeningen maakt ze digitaal en de tekstjes bedenkt ze meestal zelf. Een alternatief voor de gekende ‘innige deelneming’. “Mensen weten vaak niet wat ze moeten zeggen bij verlies en rouw", zegt ze.

‘Een kopje troost’ of ‘Warme herinneringen’. Het zijn voorbeelden van korte tekstjes gedrukt op de zelfontworpen troostkaartjes van Ilse Luyten. Ze biedt met haar bedrijfje ‘Beleaf’ een alternatief aan voor de eerder klassieke rouwkaartjes waar meestal ‘innige deelneming’ op staat geprint.

“Vaak vinden we niet de juiste woorden in tijden van verlies”, zegt Ilse met Maasmechelse roots. “Maar toch kan een kaartje om steun te betuigen helpen. Het is soms ook niet nodig om heel veel te zeggen.”

Ilse tekent alle kunstwerkjes digitaal op haar iPad. Tekstjes bedenkt ze zelf of ze haalt inspiratie bij schrijvers zoals Herman de Coninck. “Je kan je kaartjes hier op maat laten maken en personaliseren voor een bepaalde gelegenheid.”

Kussensloop

Het bedrijfje zit momenteel nog in een beginfase, maar naast kaartjes worden er binnenkort nog meer tastbare dingen aangeboden. “De troostkaartjes behoren tot het concept van ‘Troostgoed’ waarbij mensen tastbare spullen kunnen verwerken tot een blijvende herinnering. Dat kan gaan om het shirt van je overleden echtgenoot waar ik een kussensloop van maak. Maar ik ga steeds met jou op zoek naar een tastbare herinnering die volledig bij jou past.”

Volgens Ilse – die actief is als beleidsmedewerker bij het Vlaams Welzijnsverbond – gaat verlies niet enkel om een overlijden. “Dat kan ook bij kinderen over echtscheidingen gaan. Eén op drie kinderen in ons land krijgt te maken met een scheiding, en dat kan littekens nalaten. In dat proces zijn woorden niet altijd te vinden of op andere momenten zelfs overbodig. Als een kind de mama of papa mist, kan een tastbaar iets helpen. Het gaat ook hier weer om troost.”

Haar bedrijfje ‘Beleaf’ groeide uit tot de combinatie van Ilse haar passie voor tekenen én het professionele luik binnen de Jeugdzorg. “Ik ondersteun beleidsmatig mensen in de kinderopvang, jeugd- en gehandicaptenzorg, maar droom ervan om een eigen atelier uit te bouwen bij mij thuis. Therapie wordt heel vaak gelinkt aan babbelen, maar verlieservaring en trauma is soms moeilijker om over te spreken. Op die manier kan ik therapie aanbieden voor kinderen en gezinnen waarbij ze effectief met schilderen of andere artistieke dingen bezig zijn en toch geholpen worden.”

Een kaartje kopen kan via beleaf.myonline.store.