"Bomen stonden helaas op de verkeerde plek", gemeente reageert op kappen oude eiken

07 november 2019

19u47 2 Maasmechelen “Ook Agentschap Natuur en Bos stond mee achter het leveren van de kapvergunning.” Dat reageert de gemeente naar aanleiding van de commotie omtrent enkele gekapte eiken van 120 jaar in Eisden-Dorp. De protesteerders organiseren vrijdag symbolisch een koffietafel naast de gekapte kolossen.

De kap van vier monumentale eiken gebeurde eind oktober in Eisden-Dorp om de verkaveling aan de Kerkhofstraat-Vredestraat te kunnen aanleggen. Het gaat om tien nieuwe woningen. Er werden drie bezwaarschriften ingediend, maar de kapvergunning werd toch geleverd tot frustratie van enkele omwonenden. “Zo’n oude eik van 120 jaar oud kon toch in een tuin geïntegreerd worden. Wat is er mis met een nieuwe visie”, klonk het.

Maar de gemeente nuanceert. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Stefan Thorez (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Dat stukje grond is al jarenlang ingekleurd woongebied, maar daar werd nooit iets mee gedaan. Los van de bomen die er stonden, was het eigenlijk een lelijke vergeten hoek. Zoals steeds hebben we ook hier de kapaanvraag bekeken en de nodige procedure gevolgd.”

In praktijk wordt telkens de provincie en het Agentschap Natuur en Bos erbij gehaald. “Zij oordeelden dat de bomen daar geen ‘meerwaarde’ meer boden. We hebben daar effectief bij stilgestaan, maar de bomen stonden helaas op de verkeerde plaats.”

Nieuwe boom in de plaats

Als tegemoetkomen moet de grondeigenaar 18.000 euro betalen als tegemoetkoming van het kappen. Dat geld komt dan in een fonds terecht dat gebruikt wordt om bomen aan te planten in ons land. “En in de tuin van élke woning die op dat stuk grond wordt gebouwd, moet verplicht een boom geplant worden. Dat moet wettelijk, en staat gelinkt aan een lijstje met specifieke boomsoorten die ze daar best planten. Meestal gaat dat over loofbomen."

Nog verwees de schepen naar het meerjarenplan dat de gemeente uitzet. “Meer bewoning in de dorpskernen, met wél veel groene aspecten die vertrekken van aan de rand. Vanuit de Maasvallei en Mechelse heide groene assen richting de dorspkernen in de ganse gemeente.”

En wat met het vernieuwde plein in Eisden-Dorp waar amper groen te bespeuren is. “Daar hebben we de kaart getrokken in het voordeel van de marktkramers. Je kon daar geen bomen planten.” Thorez verwijst nog eens naar groene karakter dat Eisden-Dorp al heeft met natuurgebied Het Greven.

Koffietafel

Intussen zal er morgennamiddag om 13 uur op de hoek met de Vredestraat een symbolische koffietafel worden georganiseerd. “Uit respect voor Jef den Eik vragen we om te voet of met de fiets te komen. En wie zijn koffietas zelf kan meebrengen, doet dat best ook.”