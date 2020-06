Exclusief voor abonnees "Bijna wilde ik opgeven, maar toen kreeg ik een nieuw idee": dj Cellini werkt aan theatertour na coronadip Marco Mariotti

30 juni 2020

17u15 4 Maasmechelen Techno-dj Gianmarco Cellini uit Maasmechelen heeft zijn nieuwe single ‘What’s After High’ net uit en blikt terug op een bijzondere periode. Heel even flitste het scenario van stoppen door zijn hoofd nadat hij een Zuid-Amerikaanse tour zag geannuleerd worden. “Maar ik kreeg nieuwe energie en werk intussen aan een theatershow mét eigen muziek", vertelt de creatieve duizendpoot.

Dat de muziek- en entertainmentsector zwaar lijdt onder de coronacrisis, moeten we u niet meer uitleggen. Maar het voorjaar en de zomer van dj Cellini had er wel héél mooi kunnen uitzien. De Maasmechelaar bouwt sinds twee jaar aan een indrukwekkende carrière en zou aan een straffe wereldtour beginnen: Dubai, Qatar, Mexico, Brazilië, Colombia, Roemenië. “Maar het viel allemaal in duigen", blikt Cellini terug. “Ik had een jaar lang hard aan een nieuwe ep gewerkt en de bedoeling was dat ik vijf nummers zou uitbrengen, waaronder ‘What’s After High’, in het voorjaar.”

