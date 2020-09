“Auto met 400pk zou niet mogen voor jongeren zonder ervaring”, vader boos nadat zoon in coma ligt

Maasmechelen

Na het ongeval in Maasmechelen dit weekend waarbij vijf gewonden vielen , ligt nog steeds één jongeman in coma. Emilio Francescone liep een hersenbloeding op en brak zowat alles aan de rechterzijde van zijn lichaam. Zijn familie wacht bang af. “Dit ongeval komt door onverantwoord rijgedrag en daar ben ik heel boos om", zegt zijn vader Maurizio. Zijn zoon zat als passagier naast de bestuurder wiens Audi A3 400 pk’s had.