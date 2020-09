Woestijnbuizerd die sinds zondag unieke bezoeker was op speelplaats Vrije Basisschool Oogappel in Neeroeteren nu toch gevangen Giulia Latinne

08 september 2020

15u42 0 Maaseik De woestijnbuizerd die al sinds zondagmiddag als unieke bezoeker rond en over de Vrije Basisschool Oogappel in Neeroeteren vloog, is vandaag gevangen. Dat meldt Natuurhulpcentrum Opglabbeek. De eigenaar van de vogel is nog niet bekend.

Afgelopen zondag zagen voorbijgangers in Neeroeteren de woestijnbuizerd voor het eerst. De vogel vloog rond over de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Oogappel in Neeroeteren. Ook maandag was dat, na mislukte vangpogingen, nog steeds het geval. “Toen de leerlingen op school aankwamen, was de ontsnapte vogel al gevoed door een voorbijkomende valkenier die zijn hulp aanbood”, vertelt schooldirecteur Marijke Van Berckelaer. “Daardoor was de roofvogel eerder een unieke bezoeker voor onze leerlingen dan gevaar.”

Natuurhulpcentrum Opglabbeek kwam maandag toch zo snel mogelijk ter plaatse om het unieke bezoek gevangen te nemen. “Roofvogels ervaren de mens als soortgenoot en kunnen de leerlingen dus leuk vinden of ze juist als concurrent ervaren en ze wegjagen”, verduidelijkt medewerker Sil van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. Maandagmiddag bleek de roofvogel echter spoorloos. De organisatie liet daarom een vangkooi achter, die deze ochtend haar werk deed en de woestijnbuizerd succesvol gevangennam. De woestijnbuizerd blijft nog even in goede handen van Natuurhulpcentrum Opglabbeek totdat de eigenaar bekend is en de roofvogel komt ophalen. Bij het incident raakte niemand gewond.