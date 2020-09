Willy (70) richtte veelbesproken Facebookgroep voor politie op: “Racisme was nooit de bedoeling, het gaat om rotte appels”

Maaseik

De veelbesproken Facebookgroep ‘Thin Blue Line Belgium’ waarin sommige politieagenten zich racistisch uitlieten en in commentaren aanzetten tot geweld , is tien jaar geleden opgericht door oud-vakbondsman Willy Baugniet. De Maaseikenaar betreurt hoe de ooit positieve opzet van de besloten groep overschaduwd wordt. “De groep was populair omdat collega’s over gans Vlaanderen ideeën en meningen uitwisselden, maar racistische praat is nooit de bedoeling geweest”, vertelt hij. Hij steunt de beslissing van commissaris-generaal Marc De Mesmaeker om alles op te doeken.