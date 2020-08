Week nadat Maasmechelaar verdrinkt: weer zwemmers uit plas gehaald aan Maaslands natuurgebied Marco Mariotti

21 augustus 2020

17u17 0 Maaseik De politie heeft donderdag samen met medewerkers van Limburgs Landschap vzw een controle uitgevoerd in natuurgebied Bergerven. Meer dan twintig personen bevonden zich in of aan een grote plas. En dat een week nadat in Lanklaar een 19-jarige Maasmechelaar verdronk. “We herhalen nog maar eens hoe gevaarlijk dit kan zijn”, klinkt het bij de politie.

Nog maar een week geleden verdronk de 19-jarige Abdulbaki Altuntas uit Maasmechelen toen hij met vrienden ging zwemmen in een oude grindgroeve in Lanklaar. Hij werd vermoedelijk verrast door het ijskoude water, ging kopje onder en werd pas een dag later teruggevonden door de hulpdiensten.

In de media verscheen uitvoerig hoe gevaarlijk zwemmen kan zijn in dergelijke plassen en waarom de politie dat dan ook verbiedt. In Maaseik aan natuurgebied Bergerven bleken heel wat mensen zich toch niets aan te trekken van het verbod.

De politie en Limburgs Landschap vzw ging ter plaatse voor controle en stelde vast dat een twintigtal mensen er aan het water vertoefde. “Sommigen in, anderen uit het water", zeggen ze bij politie Maasland. “Er werden in totaal een twintigtal personen geïdentificeerd. Er zullen hiervan processen-verbaal worden opgesteld. De actie zal in de toekomst zeker nog herhaald worden.”

De politie hamert nog eens op de gevaren van zulke zwempartijtjes. “Hierbij willen we dan ook nog eens duidelijk maken dat het verboden is om in de plassen te zwemmen. Het temperatuurverschil kan je echt verrassen, waardoor je je kan verslikken of in paniek kan geraken en verdrinken. Doe het dus niet.”