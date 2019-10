Vuurwerkverkoper riskeert celstraf omdat hij 1-kilo regel niet volgt: “Aan die norm kunnen wij ons niet houden” VCT

01 oktober 2019

18u34 0 Maaseik Een vuurwerkverkoper (56) uit Antwerpen riskeert een celstraf van zes maanden omdat hij in zijn winkel in Maaseik de 1-kilo regel niet naleefde en te grote hoeveelheden feestvuurwerk verkocht aan klanten. De man riskeert nu een terugbetaling van ruim 349.000 euro aan illegale inkomsten. “Aan die 1 kilo-norm kunnen we ons niet houden. Een kilo, dat is maar 20 seconden vuurwerk, dat is een quasi verbod.”

Feestvuurwerk mag in België het hele jaar door verkocht worden. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar dat wettelijk enkel de laatste drie dagen van het jaar mag. Vuurwerkwinkels in de Belgische grensstreken trekken bijgevolg veel klanten uit Nederland aan.

De wetgeving in België bepaalt wel dat een consument maar één kilogram vuurwerk met pyrotechnische sas mag bezitten en ook maar één kilogram vuurwerkpoeder mag vervoeren in zijn voertuig. Vuurwerkwinkels mogen ook geen grotere hoeveelheden verkopen aan klanten. De wet is al sinds 2004 van kracht maar volgens ervaren vuurwerkverkoper H., die zes maanden cel riskeert omdat hij in 2015 en 2016 grotere hoeveelheden verkocht, is het onmogelijk om die norm na te leven.

“Vuurwerk werd lange tijd als speelgoed beschouwd. Dan heeft men die beperking ingevoerd in het kader van de wapenwet. Maar een kilo vuurwerk, dat is maar 20 seconden vuurwerk. In categorie 2 weegt een stuk vuurwerk zelfs al twee kilo dus dan zouden we maar een half stuk mogen verkopen als we ons aan die norm zouden houden. We worden ook elk jaar grondig gecontroleerd maar pas de laatste twee, drie jaar let men op de het aantal kilo’s.”

De 1-kilo regel werd rond nieuwjaar in 97% van de gevallen geschonden, louter uit hebzucht De openbare aanklager tijdens zijn vordering

Hebzucht

De openbare aanklager tilde er zwaar aan dat H. in zijn winkel in Maaseik kilo’s vuurwerk verkocht aan klanten. “Van de burgemeester vernamen we dat er veel overlast was aan de winkel en dat er vuurwerk verkocht werd aan dumping prijzen. Er werden controles uitgevoerd bij klanten die de winkel verlieten en het was heel duidelijk dat de 1-kilo regel niet werd nageleefd. Klanten droegen aankopen van 2, 4, 7 en zelfs 18 kilo vuurwerk mee naar buiten. Bij nadere controle van de winkel bleek dat de 1-kilo regel in 66% van de verkopen geschonden werd. Voor de verkopen rond nieuwjaar 2015 was dat zelfs 97%. En waarom? Louter uit hebzucht, om zoveel mogelijk te verkopen.” Volgens de aanklager leverde de illegale verkoop H. een winst op van ruim 349.000 euro. Hij vorderde de verbeurdverklaring van dat bedrag. Naast de celstraf van zes maanden riskeert H. ook een boete van 3.000 euro. Zijn bedrijf riskeert een boete van 30.000 euro.

Er zijn geen rationele elementen om die 1 kilo regel te onderbouwen. Hij verdient het niet om zo waar gestraft te worden Advocaat van H.

Vrijspraak

De advocaat van H. verwees naar de Europese regelgeving en rechtspraak van het Hof van Justitie en vroeg resoluut om zijn cliënt vrij te spreken. “Deze man was net jarenlang de motor voor de professionalisering van de vuurwerksector. Hij heeft dat in volle transparantie en met passie voor zijn beroep gedaan. Hij houdt ervan om mooi en veilig vuurwerk te maken, dat hij in correcte omstandigheden wil aanbieden op de markt hier in de grensstreek. De hele regelgeving in de sector is al langer aan hernieuwing toe en als bewust ondernemer is hij in het overleg met de overheid steeds een voortrekker geweest om de regelgeving te laten evolueren. Waar zijn de rationele elementen om die 1 kilo regel te onderbouwen? Die zijn er niet.”

Volgens de raadsman waren de onderhandelaars er in 2015 van overtuigd dat de FOD Economie de beperking zou optrekken naar 4 kilo. “Iedereen ging daarvan uit en er was ook een akkoord over een afstemming met de omringende landen. Men hoorde toen een hele tijd niets meer van de overheid en de ondernemers hebben er toen maar voor gekozen om het risico te nemen.”

De advocaat nam het ook niet dat de aanklager zijn vordering niet schriftelijk aan hem had overgemaakt en stelde daarvoor een prejudiciële vraag aan de rechtbank. Zijn vraag voor de vrijspraak zette hij met luide stem kracht bij. “Ik verdedig hier met fierheid een correcte ondernemer die belastingen betaalt zoals iedereen maar die door een tunnelvisie jarenlang geviseerd werd. U moet deze man en zijn bedrijf vrijspreken, zij verdienen het niet om zo zwaar gestraft te worden.”

Failliet

H. zelf sloot af. “Ik heb de laatste twintig jaar in eer en geweten voortdurend overleg gepleegd met de overheidsdiensten. Zelfs van de FOD Economie hoorde ik dat de wetgeving niet conform was. Met een 1 kilo regel is de hele branche failliet.”

De zaak wordt op 29 oktober verder gezet voor de behandeling van de prejudiciële vraag en neerlegging van bijkomende stukken.