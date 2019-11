Voetganger (66) doodgereden in Opoeteren MMM

14 november 2019

20u42 0 Maaseik Aan de Kasteelstraat in Opoeteren is deze avond rond 19 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een 66-jarige voetganger stierf daarbij ter plaatse.

De man - die in de buurt woont - stak de weg over, en zag mogelijk de wagen niet aankomen. Op de bewuste plek is het bijzonder donker, en wellicht zag de automobilist de voetganger te laat oversteken.

De wagen schepte de man op, die hard op de voorruit terecht kwam. De reanimatie werd nog ingezet door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Een verkeersdeskundige van het parket moet nog naar de plaats van het ongeval komen om de omstandigheden te checken.