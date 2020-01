Vijftiger raakt motorfiets kwijt nadat hij gaat wildcrossen in natuurgebied VCT belga

14 januari 2020

16u01 0 Maaseik Een 59-jarige man uit Maaseik werd op 11 november 2018 samen met twee vrienden betrapt tijdens het wildcrossen in een beschermd natuurgebied in Meeuwen-Gruitrode. De strafrechtbank in Tongeren sprak daarvoor de verbeurdverklaring uit van zijn motorfiets, die 3.700 euro waard is. Daarnaast kreeg hij ook een geldboete van 2.000 euro, maar die werd met uitstel opgelegd.

De vijftiger was in november 2018 in het beschermd bosgebied en het aangrenzend militair domein aan het rondcrossen met twee bevriende motocrossers. De motorcrossers hadden de nummerplaten van hun motors geschroefd om niet herkend te worden. Op hun banden hadden ze ook metalen spikes aangebracht. De drie werden door de politie in de val gelokt. Ze hadden een fuik met dranghekken opgezet om te vermijden dat de wildcrossers op de vlucht zouden slaan.

Wildcrosser met ervaring

De drie waren geen onbekenden voor de politie. In hun proces-verbaal tekenden de verbalisanten op dat de heren al meer dan 38 jaar rondreden in de bossen en dat ze verklaarden dat ze dat ook zouden blijven doen. Hun motorfietsen werden in beslag genomen.

De motorfiets van de vijftiger uit Genk werd openbaar verkocht. De opbrengst uit de verkoop van de motorfiets, een bedrag van 3.700 euro, werd verbeurdverklaard. De twee andere wildcrossers moeten zich op een latere datum voor de strafrechtbank in Tongeren verantwoorden.