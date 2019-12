Vijftiger overtuigt dartsvriend om wietplantage op te zetten in zijn garage: 38 maanden cel VCT

12 december 2019

15u28 0 Maaseik S. (35) uit Maaseik gaf voor de strafrechter toe dat hij in de zomer van 2016, onder druk van een zware financiële schuld, zelf akkoord ging met het voorstel van zijn dartsvriend P. (52). “P. wist dat ik geen rooie cent had. Ik zag geen uitweg. Hij stelde voor dat ik een andere woning zou zoeken om er een wietplantage in op te zetten.” De plantage leverde op 3 jaar tijd elf oogsten op. S. werd veroordeeld tot een celstraf van 38 maanden, deels met uitstel, en moet de geschatte winst nu terugbetalen. Ook zijn vrouw kreeg een werkstraf van 250 uur.

Op vraag van zijn vriend P. huurde S. en zijn partner, die samen zes kinderen hebben, in de zomer van 2016 een huurhuis met een garage aan de Voorshoventerweg in Maaseik. Dartsvriend P. (51) schakelde daarna de hulp in van geldschieter B. (50) uit het Nederlandse Born. Hij betaalde de borgsom voor de woning en bezorgde S. ook maandelijks contant 900 euro voor de huur. In de garage van de huurwoning zette P. met de hulp van B. een wietplantage op die drie jaar lang ongemerkt in werking kon blijven en elf oogsten opleverde.

Ruim 430.000 euro winst

Op 12 maart viel de politie binnen in de woning van het koppel. De opbrengst van de plantage stond netjes opgetekend in een notitieboekje dat op de dampkap in de keuken lag. In totaal werd een bedrag van ruim 430.000 euro aan opgeleverde winst verbeurdverklaard. Die som moet nu terugbetaald worden door alle betrokkenen die in de winst deelden.

Het grootste deel is voor rekening van P. en geldschieter B. Het koppel uit Maaseik, dat in financiële problemen verkeerde en de garage van hun huurhuis ter beschikking stelde, moet ruim 40.000 euro betalen. P. probeerde voor de strafrechtbank in Tongeren nog de schuld in de schoenen van zijn dartsvriend en diens partner te schuiven, maar zijn verklaringen werden als leugenachtig afgedaan. Het DNA van P. werd ook teruggevonden op een paar zwarte handschoenen in de plantage.

In totaal werden zeven beklaagden veroordeeld. P. en geldschieter B. kregen de zwaarste straf: 40 maanden cel. Drie andere kompanen, waaronder twee Nederlandse broers die de plantage hielpen onderhouden, kregen celstraffen van 10 tot 18 maanden, deels met uitstel.