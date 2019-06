Vijf gewonden na zware klap, onder wie drie kinderen MMM

24 juni 2019

18u21 0 Maaseik Op de Dennenstraat in Maaseik is zondagnamiddag een verkeersongeval gebeurd met twee wagens.

De 37-jarige O.K. reed over de Verbindingsstraat in de richting van de Grotlaan. De 37-jarige M.D. kwam uit de Dennenstraat gereden, maar verleende geen voorrang en werd in de flank aangereden.

In het ene voertuig zat één kind, in het andere twee. Alle vijf de passagiers werden het ziekenhuis afgevoerd met lichte verwondingen.