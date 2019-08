Vijf dagen na vorige klap eist Kinrooiersteenweg nieuw dodelijk slachtoffer, net op moment dat burgemeesters vergaderen over trajectcontrole Birger Vandael

08 augustus 2019

12u28 20 Maaseik Vijf dagen na een vorige dodelijke klap, is er deze voormiddag opnieuw een dodelijk slachtoffer gevallen op de Kinrooiersteenweg. Juist op dat moment zaten burgemeesters en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen om een trajectcontrole op deze baan te bespreken. “Op korte termijn zal de politie ook extra snelheidscontroles uitvoeren”, klinkt het bij burgemeesters van Maaseik Johan Tollenaere (Open Vld) en Kinrooi Jo Brouns (CD&V).

Het ongeval gebeurde donderdagvoormiddag rond 10.30 uur. Een auto belandde tegen een boom en de bestuurder overleed aan zijn verwondingen. Het verkeer werd omgeleid. Over de details van het ongeval en de identiteit van het slachtoffer is nog geen info bekend.

Dodelijke reputatie

Het verleden van de Kinrooiersteenweg is onthutsend. Zaterdagavond overleed een Nederlands koppel op quasi dezelfde plek nadat hun voertuig werd aangereden door een dronken bestuurder. Nauwelijks 25 dagen geleden is hier een twintiger op een zondagmiddag om het leven gekomen nadat hij tegen een boom was gereden en vervolgens in de gracht was beland. Sinds begin 2019 vonden zes ongevallen plaats op de N757 tussen Neeroeteren en Kinrooi. Deze kennen een trieste balans van vier dodelijke slachtoffers, één zwaargewonde en één lichtgewonde.

De langgerekte baan nodigt uit om snel te rijden, maar door de bomen die er vlak naast staan, kan de minste stuurfout meteen grote gevolgen hebben Johan Tollenaere (Open VLD), burgemeester van Maaseik

“De langgerekte baan nodigt uit om snel te rijden, maar door de bomen die er vlak naast staan, kan de minste stuurfout meteen grote gevolgen hebben”, stelt Tollenaere. “Het is dus zaak dat automobilisten zich voor hun eigen veiligheid aan de opgelegde snelheidslimiet van 70 km/u houden. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid op deze weg overdag 96 km/u bedraagt. ‘s Nachts loopt dat zelfs op tot 100,5 km/u.”

“Gezien de vele ongevallen gerelateerd aan overdreven snelheid, komt een trajectcontrole als de meest voor de hand liggende maatregel uit de bus”, gaat Brouns verder. “Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kan zich akkoord verklaren om de N757 toe te voegen aan prioritaire locaties voor de plaatsing van een trajectcontrole door het Agentschap Wegen en Verkeer. Burgemeester Tollenaere en ik zijn tevreden met deze maatregel.”

Extra snelheidscontroles en signalisatie

De komende maanden zal de lokale politie alvast extra snelheidscontroles uitvoeren op de Kinrooiersteenweg. Ook een extra aanduiding van de toegelaten snelheid met tijdelijke verkeersborden moet de weggebruiker nogmaals waarschuwen. Maaseik en Kinrooi hebben de vraag gesteld om aan één zijde een vrijliggend fietspad aan te leggen langs de N757. Beide gemeenten onderzoeken of er ook een alternatieve fietsverbinding tussen Kinrooi en Maaseik via het gebied Basdonk, de Brand en de Oude Kuil mogelijk is.