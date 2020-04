Verdachte krijgt GAS-boete na sluikstorten in Maaseik Birger Vandael

22 april 2020

15u39 0

Dinsdagnamiddag werd er tot twee keer toe een melding gemaakt van een sluikstorter in Maaseik. Rond 16 uur werd een hoeveelheid gele aanvulgrond achtergelaten aan de Gebroeders Crollstraat in Maaseik. Tien minuten later trof de politie Maasland zeven zakken afval van voedingswaren aan. Een verdachte kreeg een GAS-boete voorgeschoteld.