Twintiger spoelt op politiekantoor pakjes cocaïne door het toilet VCT

30 maart 2020

15u01 0 Maaseik M. (25) uit Maasmechelen en R. (27) uit Genk werden in november 2017 met drugs betrapt op een parking in Maaseik. R. verstopte heel wat drugs in een colablik dat hij wegwierp. Zijn kompaan probeerde drie pakjes cocaïne door het toilet te spoelen op het politiekantoor. De twee werden veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een celstraf van 8 maanden.

De twintigers liepen tegen de lamp toen ze op 28 november 2017 op een openluchtparking in Maaseik gecontroleerd werden. R. wierp nog snel een colablik weg. Maar de politie ontdekte dat in de verpakking heel wat drugs zoals cocaïne, MDMA, amfetamine en cannabis verstopt zaten. De twee beklaagden werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor.

Daar probeerde M. uit Maasmechelen drie pakjes cocaïne door het toilet te spoelen, maar een alerte agent betrapte de twintiger. In zijn gsm vond de politie bovendien heel wat druggerelateerde berichten en ook tijdens de huiszoeking werden zakjes drugs, precisieweegschalen en een koffielepel met restanten van wit poeder aangetroffen. M.D. gaf toe dat hij drugs aan vrienden verkocht.

Burn-out

“Mijn cliënt had die drugs nog in zijn onderbroek zitten van de dag voordien”, pleitte de advocaat van M.D, die een werkstraf vroeg voor zijn cliënt. “Hij moest die drugs bijhouden voor een vriend. Hij zat toen in een burn-out nadat zijn grootmoeder was gestorven. Nu heeft hij zijn leven gebeterd.”

Genkenaar R. was niet aan zijn proefstuk toe en werd al eerder veroordeeld voor drugsfeiten. Hij kreeg een celstraf van 8 maanden en een boete van 8.000 euro, beide deels met uitstel onder voorwaarden. Zijn 25-jarige kompaan M. kijkt op tegen een werkstraf van 150 uur. Ook hij kreeg een boete van 8.000 euro, volledig met uitstel onder voorwaarden.