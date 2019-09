Twintiger riskeert celstraf voor partnergeweld



VCT

27 september 2019

14u29 0 Maaseik Een 28-jarige Maaseikenaar riskeert twaalf maanden cel omdat hij hard uithaalde naar zijn vriendin.

In maart stampte hij de glazen deur in toen hij zijn spullen bij haar wilde gaan ophalen en ze de deur niet snel genoeg opende. Enkele dagen later greep hij het meisje bij de keel tot ze het bewustzijn verloor. Het slachtoffer was dertien dagen werkonbekwaam. De advocaat van de twintiger vroeg opschorting van straf onder voorwaarden. “Ze hadden een turbulente relatie en hij had ontdekt dat ze vreemdging. Hij had ook een alcoholprobleem, maar ondertussen drinkt hij niet meer.” Vonnis op 11 oktober.