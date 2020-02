Twee katten overleven brand niet, huis onbewoonbaar verklaard Birger Vandael

24 februari 2020

18u29 0 Maaseik In een woning aan de Voorshoventerweg in het gehucht Voorshoven bij Neeroeteren (Maaseik) woedde er maandagmiddag een ernstige brand. De hulpdiensten deden met vier brandweerwagens wat ze konden. Helaas overleefden twee katten de brand niet.

Aanvankelijk was er bij de eerste melding nog sprake van een schoorsteenbrand, maar toen de afgevaardigden van politiezone Maasland en hulpverleningszone Oost-Limburg ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen uit het huis. Dat leidde tot heel wat rookontwikkeling, die ertoe leidde dat de brand in heel het gehucht zichtbaar was.

Honden overleven wel

Een vader en een zoon waren in de woning aanwezig bij het uitbreken van de brand en raakten bevangen door de rook. Zij konden veilig naar buiten geraken en werden met een ziekenwagen afgevoerd. Hun toestand is stabiel. Ook twee honden overleefden – in tegenstelling tot de andere viervoeters – het drama. De omgeving werd tijdens de gebeurtenissen afgesloten. Achteraf werd de woning onbewoonbaar verklaard. Het huis lag pal aan de kerk, maar die raakte niet beschadigd. De inwonenden kunnen tijdelijk terecht bij familie.