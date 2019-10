Toekomst zwembaden Aquadroom en De Haeg verzekerd



14 oktober 2019

17u55 0 Maaseik De gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem hebben een akkoord bereikt om hun intergemeentelijk samenwerkingsverband van zwembaden Aquadroom in Maaseik en De Haeg in Dilsen-Stokkem voor 15 jaar te verlengen.

“De zwembaden in zowel Maaseik als Rotem bereiken een groot doelpubliek, niet alleen in het kader van het schoolzwemmen maar zeker ook op recreatief vlak", zegt Johan Tollenaere (Open Vld), burgemeester van Maaseik. “Het was dus in ieders belang deze twee zwembaden verder te kunnen blijven uitbaten.”

Maaseik draagt 51,34 procent van de uitbatingskosten, Dilsen-Stokkem 30 procent en Kinrooi 18,66 procent. Een verdeelsleutel die onder meer gebaseerd is op de verhouding inzake inwonersaantallen, schoolzwemmers en gebruikers.

Renovatie Rotem

“Naast onze jaarlijkse bijdrage in het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal de stad Dilsen-Stokkem ook de kosten voor de noodzakelijke renovatie van het zwembad in Rotem op zich nemen", zegt Sofie Vandeweerd (Open Vld), burgemeester van Dilsen-Stokkem.

“De stad is eigenaar van het gebouw. We gaan nu samen met Fluvius bekijken hoe we een zo duurzaam mogelijke renovatie tot stand kunnen brengen.”