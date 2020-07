Spiegel en signalisatiepaaltje vernield door vluchtmisdrijfplegers Birger Vandael

19 juli 2020

13u03 0

Zaterdagochtend werd politie Maasland ingeschakeld bij twee vluchtmisdrijven in Maaseik. Bij een eerste geval om 10.25 uur werd de spiegel van een 30-jarige man afgereden door een oudere persoon. De politie startte een onderzoek. Twee uur later was het opnieuw prijs. Aan de Diestersteenweg omstreeks 12.30 uur reed een onbekende bestuurder een wit signalisatiepaaltje en een verkeersbord omver. De bestuurder nam vervolgens de vlucht. Ook hier werd een onderzoek opgestart.