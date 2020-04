Politie pakt naaktloper op Birger Vandael

22 april 2020

15u26 0

Dinsdagavond omstreeks 18 uur zagen verschillende getuigen een naakte man opduiken aan de fit-o-meter van Opoeteren. Uiteindelijk slaagde de politie Maasland erin om de man aan te houden en te identificeren. Het bleek te gaan om een 38-jarige inwoner van Dilsen. Een onderzoek werd inmiddels opgestart. De Dorperheideweg in Opoeteren is erg in trek bij voetgangers en fietsers. De laatste weken werd er echter herhaaldelijk melding gemaakt van deze vorm van openbare zedenschennis. Vermoedelijk ging het telkens om dezelfde dader.