Politie moet tussenkomen op galafeest van studenten RTZ

03 november 2019

15u08 0

De politie is zondagmorgen omstreeks 3 uur opgeroepen voor een vechtpartij op een galadiner, georganiseerd door ‘Maaslandia’. De studentenclub van Limburgers in Leuven had om die reden de zaal aan de Sportlaan afgehuurd. Bij aankomst van de ploegen bleken de gemoederen inderdaad nogal verhit te zijn. Enkele jongeren schelden de politie uit, en worden zelfs agressief. De politie beslist daarop de zaal te evacueren en de nodige processen verbaal op te stellen.