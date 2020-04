Politie deelt boetes uit voor niet-essentiële verplaatsingen in het Maasland Birger Vandael

14 april 2020

Ook in het Maasland is de politie attent omtrent de coronamaatregelen. Afgelopen maandag werd er tot drie keer toe een pv uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de regels. Om 14.15 uur werd aan de Koningin Astridlaan in Maaseik een achttienjarige op bromfiets gezien. Deze was op zoek naar sigaretten, wat geen essentiële verplaatsing is. Een kwartier later gebeurde hetzelfde bij een 41-jarige man ter hoogte van de Koning Boudewijnlaan in Maaseik. De veertiger was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de wetgeving. Aan Driepaal in Dilsen volgde een uur later een derde boete. Een Opel stond daar geparkeerd, maar de 32-jarige bestuurder had daar geen geldige reden voor.