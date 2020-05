Politie betrapt voetballende jongeren: vijftienjarige meegenomen naar bureel Birger Vandael

09 mei 2020

16u18 6 Maaseik Een politiepatrouille heeft vrijdagavond een groepje van een tiental jongeren al voetballend aangetroffen. Uiteindelijk werd een vijftienjarige jongeman meegenomen naar het bureel voor verdere identificatie. Hij kreeg een proces verbaal.

Het groepje jongeren was aan het spelen op het pleintje aan Gasthuisveld in Maaseik. Rond 19.33 uur kwam de melding binnen bij de lokale politie. Toen de patrouille arriveerde aan de locatie, sloegen de jongeren op de vlucht. De politie gaf de indruk de moed op te geven, maar keerde enkele minuten later terug voor een nieuwe controle. Opnieuw bleek de groep aan het voetballen te zijn.

Gevlucht over omheiningen

De politie ging in de achtervolging op drie van de jongens. Enkele handige tieners konden over de omheiningen springen en op deze manier vluchten. Eén jongetje verstopte zich in het struikgewas en was er gloeiend bij. Hij kreeg op het bureau nog een aantal bijkomende vraagjes. Of hij de namen van zijn vriendjes uiteindelijk gegeven heeft, is niet geweten.

Ook in Dilsen-Stokkem werden vier jongeren betrapt op samenscholing. Ze probeerden de politie nog te ontvluchten met de fiets maar tevergeefs.