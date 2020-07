Plofkraak mislukt op bank in Neeroeteren: "Hoorde ze roepen om te vertrekken” Marco Mariotti

14 juli 2020

17u21 0 Maaseik Aan het Scholtisplein in Neeroeteren hebben gangsters vannacht een plofkraak proberen plegen op een bankautomaat. Overburen zagen minstens drie verdachten wegrijden in een Audi A6. De politie spoort de daders op.

Het was rond 3 uur dat er in Neeroeteren een plofkraak werd gepleegd om de bank van BNP Paribas Fortis. Of dat waren de daders toch van plan. Eén van de overburen zag van uit haar venster hoe een Audi A6 met de snuit richting de grote baan stond en drie mannen hun ding probeerden te doen. “Twee van hen stonden aan de automaat en waren er van alles mee bezig", vertelt de getuige. “Ik dacht eerst dat het om hangjongeren ging, maar toen ik aan het raam ging kijken en de bivakmutsen zag, wist ik dat het om een kraak ging.”

Na enkele seconden bleek er iets mis te lopen, en riep één van hen dat ze zouden vertrekken. Het alarm was intussen al afgegaan. “Ze zijn weggereden en niet veel later kwam de politie hier al aan. De wagen had een koffer die automatisch openging zag ik duidelijk.”

De politie vond de daders niet meteen terug. De automaat is beschadigd en sinds vanmorgen buiten gebruik. Het kantoor kon wel gewoon gebruikt worden.