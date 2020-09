Pieter Verhees pakt met Maaseik vlotte winst tegen Aalst: “Revanche voor het verloren ticket voor de champions league” Koen Wellens

27 september 2020

12u20 1 Maaseik Een week voor de start van de competitie in de Liga A, heeft Maaseik een 4-0 zege geboekt tegen Aalst. De ruime winst in de oefenmatch is meer dan een opsteker voor de Maaslanders voor wie de Oost-Vlamingen vorig seizoen het zwarte schaap waren. “Meer dan dat zelfs, Aalst snoepte ons ticket voor de groepsfase in de champions league af. Deze winst is een eerste revanche”, vertelt Pieter Verhees.

Maaseik lijkt klaar te zijn voor de competitiestart. Aalst is één van de concurrenten voor de titel en na twee oefenwedstrijden wijst de score 6-2 in het voordeel van de Limburgers. Pieter Verhees was er vorig seizoen niet bij, maar de middenman heeft intussen wel begrepen dat winnen tegen de Oost-Vlamingen meer is dan een bevestiging van de goede vorm. “Aalst is één van de ploegen waarmee wij de strijd aangaan. Tja, dan is dat ticket voor de champions league. Het ziet nog diep bij de Maaseikenaars dat Aalst in de groepsfase mag starten. Natuurlijk win je dat ticket niet terug door Aalst te kloppen, maar het is wel een mentale opsteker”, aldus Verhees die na zeven seizoenen in het buitenland terugkeert naar de Steengoed Arena.

Thuiskomen

De terugkeer naar Maaseik verliep vlot voor Verhees die heel wat bekende gezichten terugzag. “Zowel bij de staf als bij de spelersgroep. Het voelde als thuiskomen. Eerlijk, ik had op mijn dertigste nog de ambitie om enkele seizoenen in het buitenland te spelen, maar als gevolg van de coronacrisis was er weinig zekerheid. Ik ben dan op zoek gegaan naar mogelijkheden en zo ben ik in Maaseik terechtgekomen. Na een gesprek met Joel Banks was ik al overtuigd. De ploeg toonde ambitie, zowel in eigen competitie als in Europa. Ja, ik heb getekend omdat Maaseik champions league zou spelen.”

Moeilijke oefening

Het verhaal van Maaseik in de champions league is intussen bekend. De Maaseikenaars moeten via een aantal voorrondes één van de resterende tickets in de groepsfase proberen te pakken. “Geen makkelijke opdracht. De eerste ronde tegen een Zwitserse en een Wit-Russische tegenstander is haalbaar. Daarna volgen allicht Trentino en Moskou. Dat is eigenlijk al een groepsfase. De kans is klein, maar elke kans is er één en dus moeten wij erin geloven.”