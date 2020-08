Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “Dankzij onze wijn is ons dorp Aldeneik een merk geworden, daar kunnen we alleen maar fier op zijn”

Maaseik

Een spits kerkje met een aantal huizen rond, een gigantisch wijndomein en de alomtegenwoordige Maas, dat is in een notendop de beschrijving van Aldeneik. Daar houden we dus even halt voor het negende kerkdorpje op onze route . Bekender dan het dorp is wellicht de gelijknamige wijn van Aldeneyck, al zullen uitbaters Karel Henckens en Tine Linssen dat nooit zelf zo zeggen. Niemand kan de wondere wereld van Aldeneik echter beter beschrijven dan dit ondernemend koppel.