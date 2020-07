Exclusief voor abonnees Op bezoek bij vakantiepark Warredal: “Onze hobbithuisjes zijn echt sprookjesachtig” Emily Nees

10 juli 2020

13u40 0 Maaseik Deze zomer staat in het teken van staycation. Limburgers hoeven niet ver te trekken, want de provincie bevat tal van unieke verblijven. Deze week gaat onze journalist langs bij Kristel van het bosrijke vakantiepark Warredal in Neeroeteren, Maaseik.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Natuurliefhebbers moeten in Warredal zijn. Het vakantiepark ligt namelijk in een recreatiedomein, vlak aan het Nationaal Park Hoge Kempen. In de bosrijke omgeving staan tal van verblijven, van boomhutten tot tiny houses. De opvallendste nieuwkomer is misschien wel ‘The Hobbit’. Jawel, je raadt het goed: een huisje dat is gemaakt naar voorbeeld van de fantasyfilm.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen