Exclusief voor abonnees Op bezoek bij Botel Ophoven: “RivierPark Maasvallei is een absolute troef” Emily Nees

17 juli 2020

16u44 0 Maaseik Deze zomer staat in het teken van staycation. Limburgers hoeven niet ver te trekken, want de provincie bevat tal van unieke verblijven. Deze week gaat onze journalist langs bij Katy en Leo van B&B en hotel Botel Ophoven in Kinrooi vlak bij jachthaven De Spaanjerd.



Aan bedrijvenpark Agropolis in Kinrooi ligt een voormalig vrachtschip te blinken. Katy Stroobants (49) en haar man Leo van der Schaft (55) baten er Botel Ophoven in uit. “Op een bepaald moment zijn we op anderhalf jaar tijd ons werk kwijtgeraakt. Dan begin je na te denken over wat je precies wilt doen. Starten we weer onderaan die ladder?”

