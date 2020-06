Ontvoering Genkse jongen (13): nu ook schoonbroer van Khalid Bouloudo aangehouden



Marco Mariotti/Belga

06 juni 2020

16u27 0 Maaseik In het onderzoek naar de gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk heeft de Limburgse onderzoeksrechter zaterdag de 44-jarige Lahoussine El Haski, de schoonbroer van het vermoedelijke brein Khalid Bouloudo, aangehouden en opgesloten. Dat heeft persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket zaterdag bevestigd.

El Haski was vroeger een leidend figuur binnen de terreurorganisatie GICM (Groupe Islamique Combattant Marocain). Samen met Bouloudo richtte hij in Neeroeteren de omstreden moskee Attawasol op, na te zijn afgescheurd van de El Hidaya moskee. El Haski werd ooit zelfs een ‘vriend van Bin Laden' genoemd.

Zijn 39-jarige echtgenote Samira, de zus van Khalid Bouloudo, zit ook achter de tralies wegens vermoedelijke betrokkenheid bij de ontvoering en gijzeling van de Genkse tienerjongen.

De jongen werd in de nacht van 20 op 21 april door vier tot vijf gemaskerde personen, in Nederlandse politie-uniformen, met geweld meegenomen uit de ouderlijke woning. De bende eiste vervolgens 5 miljoen euro losgeld. Na de betaling in twee schijven van in totaal 330.000 euro werd de jongen na 42 dagen gevangenschap op Pinkerstermaandag kort na middernacht vrijgelaten.

Als bij wonder stelde de jongen het redelijk goed. Hij zou op drie verschillende locaties hebben verbleven, mogelijk ook in de ouderlijke woonst van Bouloudo’s ouders in Maaseik, die momenteel in Marokko verblijven.