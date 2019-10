Ongeval voor de ogen van politie RTZ

20 oktober 2019

Op de Diestersteenweg in Maaseik was de politie zaterdagmorgen omstreeks half tien plots zelf getuige van een ongeval. Vlak voor de politiepatrouille verloor een tractor een grote bouwkraan. De kraan knalde eerst tegen een boom en beschadigde vervolgens het wegdek. Gelukkig raakten geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Meteen lag de weg wel bezaaid met zware betonnen blokken. Bestuurder B.J. (58j) uit Kinrooi bleef ongedeerd. Vermoedelijk was zijn kraan niet juist vastgemaakt. Een andere firma kwam zaterdag ter plaatse om de betonblokken te verwijderen, en de losgeslagen kraan weg te takelen.