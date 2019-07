Oeters IJs droomt drie maanden na opening al van uitbreiding Birger Vandael

16 juli 2019

10u30 6 Maaseik In onze poll voor het beste ijsje van de provincie eindigde het Opoeterse Oeters IJs op de derde plaats. Een mooi resultaat voor de zaak van Peggy en Bjorn, die pas dit jaar op 6 april open ging. “We zijn blij met hoe de zaken gaan, al hebben we ook de ambitie om niet zo klein te blijven. Eigenlijk willen we op verschillende plaatsen openen”, vertelt zaakvoerster Peggy.

Peggy en haar man Bjorn droomden al een tijdje van een eigen ijsjeszaak. “Twee jaar geleden is dat idee eens ter sprake gekomen en we hebben het nooit meer los gelaten. Uiteindelijk ben ik de nodige lessen gaan volgen en toen er een pand kort bij ons huis te koop stond, zijn we ervoor gegaan. Ik werk zelf nog in de poetssector, mijn man staat fulltime in de zaak en stopte als automecanicien.”

Gevarieerd publiek

Bij Oeters IJs kan je ook milkshakes en koffies verkrijgen, maar het populairste blijven toch de klassieke ijsjes. Die vind je in veel verschillende smaken: van ‘bubble gum’ tot ‘smurfenvlaai’. “Het meest verkocht worden de klassieke smaken zoals speculaas, karamel, vanille en mokka”, vertelt Peggy. “We bereiken ook een heel gevarieerd publiek: van jonge gezinnen tot senioren die eerst een stukje vlaai met een tas koffie komen drinken.” Oeters IJs is elke dag open van 13 tot 23 uur.