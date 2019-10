Man staat stomdronken aan bushalte te plassen BVDH

27 oktober 2019

17u45 1

Of hij nog op de terugweg was van een feestje zaterdagavond, dan wel bezig was met een nieuw feestje op zondag, is niet geweten, maar feit is dat de politie Maasland zondagmiddag een stomdronken man aantrof aan de Stationsstraat in Maaseik. Omstreeks 13.41 uur stond hij aan een bushalte waar hij probeerde te plassen. De 38-jarige Maaseikenaar werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Hij moest meer naar het bureau en werd opgesloten in de cel ter ontnuchtering. Later mag hij zich opmaken voor een pv voor dronkenschap en een GAS-boete voor wildplassen.