Maaseikse Topvolley Academy Mosa-RT trekt leerlingen uit het hele land Koen Wellens

30 augustus 2020

De twee Limburgse topvolleybalclubs Maaseik en Ladies Volley Limburg zetten onlangs een samenwerking op met de scholengemeenschap Campus Mosa-RT. De drie partijen gaan voor een schoolproject waarin er veel aandacht gaat naar topvolleybal. Twee dagen voor de start van het nieuwe schooljaar blijkt het initiatief een schot in de roos te zijn. Er zijn nog maar enkele vrije plaatsen.

Ook uit Wallonië

De topspelers-in-spe die vanaf volgende week les volgen en training krijgen in Maaseik komen uit het hele land. “Neen, niet enkel Limburgers. De leerlingen komen uit alle provincies. Er zijn zelfs enkele Waalse jongeren bij”, klinkt het in Maaseik. De jonge garde krijgt naast een volwaardige lessenrooster ook zes uren volleybaltraining. Daarvoor kunnen ze rekenen op een begeleiding door onder meer Julien Van de Vyver (trainer Ladies Volley Limburg, eerder trainer Nederlandse belofteteam) en met Joel Banks (succestrainer Maaseik, 2x trainer van het jaar), en Lore Gillis (ex-Yellow tiger, ex-trainer Topsportschool, kapitein Ladies Volley Limburg). Gillis is ook de hoofdtrainer.

Nog twee plaatsen

In het project is er nog plaats voor twee leerlingen. Om de vrije plaatsen in te vullen, organiseren de initiatiefnemers een laatste selectieproef op 31 augustus. Leerlingen van de tweede en derde graad middelbaar onderwijs met een passie voor volleybal, kunnen zich kandidaat stellen. Meer info vind je op www.mosa-rt.be.