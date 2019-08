Maaseiker Petanque Weekend groeit uit tot grootste van België: “We waanden ons in de Provence” BVDH

17u02 0 Maaseik In Maaseik blikt men terug op een enorm geslaagde editie van het vijfde Maaseiker Petanque Weekend. Met bijna 3.000 bezoekers en deelnemers uit maar liefst achttien landen is het tornooi inmiddels het grootste van België geworden. “We kunnen niet meer groter”, lacht Geert Peers van de organisatie.

Maar liefst 45 procent is het tornooi op één jaar tijd gegroeid. Dankzij de naambekendheid komen deelnemers van Mongolië tot Griekenland afgezakt naar het Maasland voor het speciale weekend. “Destijds begonnen we met één zondag, inmiddels duurt het weekend van donderdag tot zondag", stelt Peers. “De vele deelnemers verbleven onder meer in het oude internaat Amigo, waar 120 plaatsen werden gecreëerd. Ook de B&B’s van Ophoven tot Neeroeteren en Susteren in Nederland zaten allemaal vol.”

2020

Nog maar elf jaar bestaat de Petanque Club van Maaseik, maar nu al zijn ze de referentie in ons land. “Mensen zijn erg enthousiast. Tussen de platanen aan het water zeiden ze dat ze zich in de Franse Provence waanden", gaat Peers verder. “Volgend jaar willen we tijdens het tweede weekend van augustus opnieuw een gelijkaardig aantal op de been krijgen.”