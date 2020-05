Maaseik zet volop in op preventieve strijd tegen processierups: “ We hopen een nieuwe plaag te voorkomen” Dirk Selis

03 mei 2020

17u27 1 Maaseik De preventieve bestrijding van de processierups is begonnen in Maaseik. “Afhankelijk van de weersomstandigheden en evoluties van de rupsen zijn we vertrokken voor enkele weken”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld). “Door deze vroegtijdige bestrijding kunnen we een plaag voorkomen.”

De eikenprocessierupsen verspreiden zich elk seizoen in Noord-Limburg. De warmere en vooral drogere zomers zouden de boosdoener zijn. In de maand mei krijgen de rupsen lange opvallende haren. Daartussen staan kleinere, onopvallende brandharen. Die hebben kleine weerhaakjes die gemakkelijk de huid, ogen en luchtwegen binnendringen en zo jeuk en irritatie veroorzaken.

Kaakspieren verlammen

“Door vroegtijdige bestrijding kan een plaag worden voorkomen”, legt de Maaseikse burgmeester Johan Tollenaere (Open Vld) uit. “Hierbij spuiten we een bestrijdingsmiddel in de toppen van eikenbomen waar de nesten van de rups zijn aangetroffen. Dat gebeurt met een speciaal verneveltoestel dat achteraan op een tractor wordt gemonteerd. Voor plaatsen die niet bereikbaar zijn met de tractor gebruiken we een handgedragen apparaat.”

Laat ons hopen dat het succesvol is, want de bestrijding zelf zal mogelijk nog een probleem worden. Ons personeel draagt dan normaal een beschermingspak, en al die pakken zijn nu immers naar ziekenhuizen en woonzorgcentra gegaan in de strijd tegen het coronavirus Burgmeester Johan Tollenaere (Open Vld)

“We gebruiken als bestrijdingsmiddel Xentari WG. Dit middel bevat een bacterie dat eiwitkristallen produceert in het darmstelsel van de rups. Bij de afbraak van deze kristallen komt een gif vrij dat de darmwand van de rups aantast. Een uur na opname van de bacterie stopt de rups met eten omdat de kaakspieren verlammen. Geïnfecteerde rupsen bewegen zich langzaam, ze verkleuren en tenslotte verschrompelen ze. Twee tot vijf dagen na de bestrijding zijn de rupsen dood. De dode beestjes blijven met hun voorpoten aan de eikenbladeren hangen.”

Ook privéterreinen

“We hebben extra budget voorzien om deze preventieve bestrijding op te voeren en indien nodig te herhalen”, vervolgt Tollenaere (Open Vld). “Waar mogelijk zullen we ook op privéterreinen besproeien. De plaatsen die vorig jaar niet preventief behandeld werden, maar waar wel met het zuigsysteem werd gewerkt, worden vandaag ook opgenomen. We hebben al meer dan 260 locaties behandeld.”

Beschermingspakken

“Spuiten kan slechts gedurende een korte periode, wanneer er nog geen grote aantallen rupsen te vinden zijn”, legt Tollenaere verder uit. “Eens die periode voorbij is, kan men ze enkel nog bestrijden door een combinatie van branden en wegzuigen. Laat ons hopen dat het succesvol is, want de bestrijding zelf zal mogelijk nog een probleem worden. Ons personeel draagt dan normaal een beschermingspak, en al die pakken zijn nu immers naar ziekenhuizen en woonzorgcentra gegaan in de strijd tegen het coronavirus.”