Maaseik begint gretig aan oefenwedstrijden, maar heeft nog geen zicht op Europese campagne Koen Wellens

07 september 2020

11u33 0 Maaseik Greenyard Maaseik speelde afgelopen weekend zijn eerste oefenwedstrijden. De troepen van coach Joel Banks namen het in een driehoekstornooi op tegen de buren uit Achel en het Nederlandse Doetinchem. De Maaslanders begonnen met twee overwinningen gretig aan een reeks van oefenwedstrijden waarin ook Groningen, Duren en Aalst nog op het programma staan.

Alle Maaseik-spelers zijn intussen aangekomen aan de boorden van de Maas. Ook de twee Iraniërs Javid Karimisouchelmaei en Amirhossein Esfandiar. “Ze zijn al meer dan tien dagen in Maaseik. Esfandiar heeft zijn quarantaine erop zitten en is zondag aan een individueel programma begonnen”, vertelt ploegmanager Ivo Rutten. “Spelverdeler Karimisouchelmaei moet nog even geduld hebben, maar hij sluit deze week aan.” Omdat de Iraanse spelverdeler er nog niet bij is, mocht de jonge Liam Mc Cluskey aan de bak tijdens de eerste oefenwedstrijden. Met succes, want de zoon van ex-Eisden-spelverdeler John, wist de Maaseikse aanvallers perfect aan te spelen.

Jong geweld

Mc Cluskey is trouwens niet de enige jonge speler in de kern van Maaseik. Met een gemiddelde leeftijd van amper 24,5 is de ploeg erg jong. De Noor Oskar Espeland is met zijn 19 lentes de tweede jongste speler. Met veertien punten tegen Doetinchem toonde hij alvast een stevige rechter te hebben. De Noorse aanvaller steekt zijn ambities niet weg. “Maaseik is voor mij een enorme stap voorwaarts. Ja, ik heb ambitie. Ik wil op termijn doorstoten naar de echte Europese top. Italië bijvoorbeeld of een ander topland”, klinkt het. Ook de 22-jarige Jan Martinez deed aanvallend zijn duit in het zakje. De Argentijn speelde afgelopen weekend vijf sets, goed voor 25 punten.

Europese onzekerheid

Maaseik start de competitie op 3 oktober op het veld van Achel. Enkele dagen later staat de eerste Europese opdracht op het programma. Greenyard is één van de 18 ploegen die nog een kans maken op de twee resterende tickets voor de groepsfase van de Champions League. Voorlopig weten de Maaseikenaars alleen dat ze op 7 en 8 oktober tegen het Wit-Russische Soligorsk en het Zwitserse Lindaren. “Hoe de tweede ronde eruit ziet, weten wij nog niet. Er staan dan misschien meerdere tornooien op het programma”, zegt Joel Banks.