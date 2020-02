Loslopend paard in Maaseik Birger Vandael

15 februari 2020

17u34

Bewoners van de Dorpherheideweg in Maaseik schrokken zich vanochtend een hoedje. Omstreeks 7.40 uur zagen ze zowaar een loslopend paard door de wijk hollen. De eerste wandelaars van een georganiseerde wandeling waren op dat moment al in aantocht en verwittigden de politie. Een ploeg trok ter plaatse en zorgde ervoor dat het paard tegenover het voetbalplein van Opoeteren in een weide kon gezet worden. De eigenaar werd vervolgens op de hoogte gebracht, zodat hij het paard terug naar zijn thuis kan begeleiden.