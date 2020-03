Limburgse componist schrijft emotioneel coronalied: “Ik wil mensen hiermee verbinden” MMM

30 maart 2020

16u23 0 Maaseik De Limburgse pianist en componist Daniel Verstappen heeft een lied geschreven naar aanleiding van de coronacrisis. Verstappen wil een boodschap van hoop de wereld in sturen. “Ik hoop hiermee mensen te verbinden", zegt hij. Het lied heet #covid19.

Daniel staat naar eigen zeggen voor verzoening, verbinding en samenwerking. “Meer dan ooit zie ik de nood in, om via mijn muziek mensen wereldwijd te verbinden binnen het kader van reflectie en eenheid", vertelt hij. Daniel componeerde in een mum van tijd een inspirerende song met videoclip, waarin zijn kinderkoor Magiya in dialoog treedt met de piano en electronica.

Met #COVID19 bouwt Daniel niet alleen een brug tussen generaties, maar verenigt hij ook verschillende muziekstijlen met elkaar.

“Als artiest en creator voel ik mij wereldwijd verbonden met mijn publiek en via deze weg wil ik graag de emoties van de mensen reflecteren rond de tragedie van de Corona crisis. Het zijn zeer bijzondere tijden waarin we leven en met mijn muziek wil ik mensen verbinden over de grenzen heen.”