Liefdesverhaal vereeuwigd in guesthouse Mervi Heleena ‘Met Vier in Bed’-koppel leerde elkaar kennen in bar in Turkije Birger Vandael

24 juni 2019

17u11 0 Maaseik Deze week kampeert het VTM-programma ‘Met Vier in Bed’ vier dagen lang in onze provincie. Elke dag komt een andere parel aan bod en achter elke locatie schuilt een uniek verhaal. Wij laten de gastheren en gastvrouwen aan het woord en brengen al het moois wat Limburg te bieden heeft in beeld.

Dinsdag trekt ‘Met Vier in Bed’ van Kinrooi naar ‘Mervi Heleena’ in Neeroeteren. Zaakvoerder Bert maakt elke dag diezelfde verplaatsing, want hij woont met zijn Finse partner Mervi in Kinrooi. Het verhaal van de zaak begon acht jaar geleden in Turkije. “Ik was er op vakantie en raakte in een bar aan de praat met Mervi. Van het één kwam het ander en zeven jaar lang reisden we op en neer om elkaar te zien”, legt Bert uit.

Uitgelezen kans

Uiteindelijk stopte Bert als chef-kok in Nederland. “Via een kennis bij de brouwerij hoorde ik dat er in Neeroeteren een pand vrij stond. We hadden dat nog nooit echt besproken, maar de kans deed zich voor, dus besloten we ervoor te gaan. Mervi liet Finland achter en verhuisde naar België. Inmiddels zijn we exact één jaar open hier.”

Guesthouse Mervi Heleena is de nieuwe naam van de voormalige B&B De Lux in Neeroeteren. Het is een verwijzing naar de twee voornamen van de Finse mede-uitbaatster. De zaak is gelegen aan de Sint-Lambertuskerkstraat aan de rand van het Itterdal en heeft vijf kamers die recentelijk volledig opnieuw werden ingericht. Het koppel baat zelf ook Brasserie De Lux uit, waardoor volpension mogelijk is. Brasserie De Lux ligt naast het guesthouse en is ook een gerespecteerde stopplaats voor de Happen&trappen-route ‘Fietsen langs de Maas en Zuid-Willemsvaart’.

Van paardenhandelaars tot motorcrossers

De uitbaters in Neeroeteren mogen rekenen op een heel gevarieerd publiek. “Van paardenhandelaars tot professionele motorcrossers. Paardrijden is natuurlijk heel populair in onze gemeente met onder meer de nabijheid van Sentower Park. Vroeger kon je Neeroeteren ook beschouwen als het walhalla van de motorcross met onder meer de Kiezelgroeve en MC Maasland, en natuurlijk inwoner Stefan Everts. Nog steeds komen zij bij ons op stage”, zegt Bert.

“Verder zien we ook geregeld mensen uit West-en Oost-Vlaanderen of Antwerpen, die de streek komen verkennen. En dan zijn er natuurlijk ook de buitenlanders. Vooral Finnen komen graag naar hier. Niet toevallig natuurlijk, want Mervi spreekt uiteraard perfect Fins.”