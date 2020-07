Landelijke Gilden uit Maasland ontgoocheld in openbaar vervoerplan: “We vallen van de regen in de drop” Birger Vandael

08 juli 2020

11u14 0 Maaseik Bij de Maaslandse afdelingen van Landelijke Gilden leefde de hoop dat de invoering van de zogenaamde basisbereikbaarheid nieuwe kansen zou bieden in de regio. Op de concrete plannen wordt vol teleurstelling gereageerd. “Het Maasland dreigt van de regen in de drop te raken en vervoersarmoede loert om de hoek. Landelijke Gilden vraagt dan ook meer evenwichtig Openbaar Vervoerplan”, oppert Bert Meulemans, coördinator Mobiliteit.

Het openbaar vervoer is al langer een probleempunt in het noordwesten van de provincie. De Vlaamse overheid kondigde richting het nieuwe Openbaar Vervoerplan aan om meer in te zetten op ‘basisbereikbaarheid’. Deze nieuwe visie zet in op het optimaal bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra.

De Limburgse vervoerregioraad ging het afgelopen jaar bijgevolg aan de slag om het nieuwe Openbaar Vervoerplan uit te tekenen. Dit leidde tot een kernnet dat fungeert als ruggengraat. Rechte en snelle buslijnen brengen mensen van de ene grote kern naar de andere met een beperkt aantal haltes. Aanvullend busvervoer staat dan in voor de mensen uit de verder afgelegen dorpen. Voor het lokale, fijnmazige ‘vervoer op maat’ vormen de huidige belbussen het uitgangspunt en rekent de vervoerregio op een toenemend fietsgebruik.

Om het uur van Maaseik naar Hasselt en Genk

De zes Maaslandse afdelingen van Landelijke Gilden (Opoeteren-Dorne, Maaseik, Rotem, Molenbeersel, Geistingen en Kinrooi) zijn teleurgesteld over het huidige voorstel. “Mobiliteit is erg belangrijk voor leefbare dorpen op het platteland”, zegt Meulemans. “Voor het Maasland, met bijna zestig duizend inwoners, voorziet het plan in een snelle busverbinding vanuit Maaseik naar Hasselt-Genk, maar slechts om het uur. Dat is te weinig om werkende mensen te overtuigen de auto te laten staan en het openbaar vervoer te nemen.”

‘Maasshuttle’

Volgens de Landelijke Gilden dreigen mensen met een beperking of zonder wagen verder af te glijden in sociaal isolement en armoede. “Het vervoer tussen de Maaslandse gemeentes zou verder bijzonder gebaat zijn met een ‘Maasshuttle’ tussen Thorn (Nederland) en Lanaken. Deze shuttle zou bovendien voor de streek een extra toeristische troef zijn.”

De Maaslandse afdelingen van Landelijke Gilden vragen daarom om het ontwerpplan aan te passen. Er wordt gevraagd om twee bussen per uur in te lassen voor de snelle busverbinding vanuit Maaseik via Dilsen-Stokkem naar Genk – Hasselt. Aanvullend wordt gevraagd om de verbinding van Genk naar Hasselt te laten lopen via de Universiteitslaan in plaats van de Genkersteenweg. Dit omwille van de vlottere doorstroming.

Rechtstreekse verbinding voor studenten

Ten derde vraagt men voor studenten op zondagavond een rechtstreekse verbinding naar Hasselt en Genk, omdat de snelbussen naar Leuven werden afgeschaft. En als vierde vraag wil men dat de extra middelen die worden voorzien voor vervoer op maat, worden ingezet voor een betere ontsluiting van het platteland en de meest landelijke regio’s.