Koppel zet wietplantage op in huurwoning: 18 maanden cel VCT

08 april 2020

16u13 0 Maaseik Een 32-jarige vrouw uit Maaseik zette samen met haar Nederlandse partner een wietplantage met 477 planten op in een huurwoning. Beiden werden veroordeeld tot 18 maanden cel, gedeeltelijk met uitstel.

Op 29 december 2017 werd er een huiszoeking uitgevoerd in de huurwoning van het koppel aan de Maastrichtersteenweg in Maaseik nadat er een sterke cannabisgeur rond het huis werd waargenomen. In de kelder ontdekte de verbalisanten diverse kweekruimtes met 439 wietplanten. Op de zolderruimte stond een droogruimte met 6 droognetten en ruim 6.000 gram recent geoogste cannabis.

De vrouw zelf verklaarde in januari 2018 dat ze in een club in Rotterdam enkele personen had ontmoet die haar hadden voorgesteld om gemakkelijk en snel geld te verdienen. Als ze haar woning ter beschikking stelde, zou ze daarvoor 1.000 euro ontvangen.

Bedreigd

Uit angst voor represailles voor haar 28-jarige vriend durfde de vrouw niet te verklaren dat haar toenmalige partner ook betrokken was bij de plantage. In juni 2018 drong de Nederlander haar woning nog binnen en bedreigde haar met twee messen.

De strafrechter verwees naar het DNA van de twintiger dat over het hele huis aanwezig was, en in het bijzonder op drie werkhandschoenen en een schroevendraaier.

Elektriciteitsdiefstal

Naast de celstraf van 18 maanden moeten de twee ook elk een boete van 8.000 euro betalen, gedeeltelijk met uitstel onder voorwaarden. Daarnaast moeten ze elk een bedrag van 5.000 euro aan vermogensvoordeel terugbetalen. Voor de diefstal van de elektriciteit moeten ze samen ruim 18.600 euro schadevergoeding betalen aan Fluvius.