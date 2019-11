Koppel dat drie jaar wiet kweekt in garage riskeert 40 maanden cel VCT

14 november 2019

14u24 0 Maaseik Een koppel uit Maaseik riskeert een celstraf van veertig maanden, een boete van achtduizend euro en een verbeurdverklaring van 180.000 euro omdat er drie jaar wiet werd gekweekt in hun garage in Maaseik. Volgens de aanklager werd er elf keer geoogst en bracht de verkoop 576.000 euro op. “Het klopt dat ik op vraag van Nederlander Paul op zoek ben gegaan naar een huis waar hij een plantage kon opzetten. Hij betaalde de huur en we kregen dan een deel van de winst.”

“Paul had me voorgesteld op zoek te gaan naar een afgelegen huis om er een wietplantage in op te zetten. Hij stelde dat voor omdat ik zo financieel uit de problemen kon raken. Hij betaalde de huur en ik kreeg wat overschoot.” S. (35) vertelde zijn verhaal vrij rustig voor de strafrechter in Tongeren. Ook zijn vrouw S. (37) gaf toe dat ze wist dat er een wietplantage in hun garage stond. Af en toe staken ze samen al eens een handje toe. “Wat dat opgebracht heeft? Dat weet ik niet, dat staat in de boekjes.”

Drugsboekhouding

Op 12 maart viel de politie binnen in de woning en werd een plantage met 364 planten opgedoekt. Tijdens de huiszoeking werden ook ‘boekjes’ gevonden, waarin de drugsboekhouding netjes bijgehouden werd. De plantage werd in de zomer van 2016 opgebouwd. Nog datzelfde jaar werd er geoogst. In de twee volgende jaren werd telkens vijf keer geoogst. De aanklager vorderde daarvoor een verbeurdverklaring van 576.000 euro. “Deze winst werd voornamelijk verdeeld onder het koppel, Nederlander Paul en zijn rechterhand B.” De twee mannen riskeren dezelfde straf als het koppel. Twee Nederlandse broers die hulp boden om de plantage te onderhouden en de stiefzoon van een van hen riskeren twintig maanden cel en een boete van achtduizend euro.

Vereniging

“Alle beklaagden maakten samen ook deel uit van een bende, want er was een duidelijke structuur en ze maakten gebruik van een gsm met speciale software die de uitlezing van het toestel onmogelijk maakt”, motiveerde de aanklager haar strenge straffen. De meeste beklaagden ontkenden dat ze betrokken waren bij de verkoop van de wiet. “Maar elke betrokkenheid bij de teelt is belangrijk, want zonder teelt kan er niets verkocht worden, waardoor ze automatisch mededader zijn,” sloot de aanklager af. Alle partijen weerlegden de geschatte winst van de plantage en vroegen de verbeurdverklaring van de winst aanzienlijk te beperken. De advocaat van S. (35), de huurder uit Maaseik, vroeg de strafrechter om S. een straf met uitstel of een werkstraf op te leggen. Vonnis op 12 december.