Koe ontsnapt aan Klauwenhofweg Birger Vandael

13 september 2020

14u33 0

De politie Maasland kreeg afgelopen zaterdag een melding van een loslopend dier. Dit beest bevond zich op de Klauwenhofweg in Maaseik en was omstreeks 15.45 uur op avontuur getrokken. De politie ging vervolgens ten rade bij de landbouwer die op het einde van de weg gesitueerd is. Het bleek om een ontsnapte koe te gaan. Het beestje werd terug in de weide gezet bij zijn andere soortgenoten.