Jarige zangeres en tijdreizigers in Belgium’s Got Talent BVDH

26 september 2019

11u39 4 Maaseik Vrijdagavond om 20.40 uur is er de derde aflevering van Belgium’s Got Talent, het VTM-programma dat door bijna een miljoen Vlamingen bekeken wordt. Bij de deelnemers ook Lisa Andreina (21) uit Opoeteren en Steven (30) en Mark (39) uit Sint-Truiden.

Lisa Andreina beleeft in het programma een unieke verjaardag. Niet alleen trakteren Koen en Laura haar op een taart, ze mag ook met een zelfgeschreven nummer achter haar piano kruipen. “En zingen is het liefste wat ik doe”, zegt ze. Lisa studeert zang aan het conservatorium van Maastricht en is ook actief bij coverband Laid Back. Daar heeft ze een breed repertoire dat gaat van Stevie Wonder tot Hiatus Kaiyote. Krijgt ze ook een mooi verjaardagscadeau van de jury?

Wie een verjaardagsfeest wil organiseren, kan in elk geval terecht bij Steven en Mark. Onder de naam ‘Time Travellers’ reizen de twee collega’s door de tijd om de beste plaatjes uit de jaren ’50 tot ’90 samen te gooien in één knallende medley. Jurylid Jens Dendoncker wil hen naar eigen zeggen meteen boeken.