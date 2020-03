Jaar nadat truck woonkamer van bejaard koppel binnenrijdt: “Het heropgebouwde huis wordt een stuk moderner!” Marco Mariotti

26 maart 2020

15u48 0 Maaseik Een jaar geleden werden Helena Vastmans en Hubert Oosterbos uit Maaseik uit hun bed geknald rond 5.30 uur. Een vrachtwagen moest uitwijken voor een tegenligger en ramde de woning van het koppel. Na maandenlang verzekeringswerk is het eindelijk tijd voor de heropbouw. “Ik bedank mijn engelbewaarder nog alle dagen", zegt Helena.

“Ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar we hebben zoveel geluk gehad.” Helena Vastmans (80) is nog steeds onder de indruk als ze over het ongeval vertelt. Ze woont al minstens de helt van haar leven aan de Neeroeterenstraat in Opoeteren, samen met haar man Hubert Oosterbos. De twee zagen er hun kinderen groot worden en genieten er al jaren van hun oude dag. Tot vorig jaar in april de ochtend wel héél bruusk begon.

Een vrachtwagen moest uitwijken voor een tegenligger in de bocht en reed aan hoge snelheid door de voortuin van de familie Oosterbos-Vastmans. “Hij kwam tot stilstand in onze gevel. Ik heb nadien nog met de chauffeur gesproken. ‘Sorry mevrouw, maar ik kon geen kant meer uit’, zei hij. Remmen had geen zin. We hebben geluk gehad dat niemand zwaargewond raakte. Wij zitten normaal altijd daar in de woonkamer, maar gelukkig was het nog veel te vroeg.”

Kasten, meubilair, schilderijen, foto’s. Heel veel ging verloren, maar we hebben het allemaal overleefd en dat is het belangrijkste Helena Vastmans

Sinds een jaar woont het koppel in de andere helft van hun huis. De beschadigde helft moest volledig gesloopt worden. “Kasten, meubilair, schilderijen, foto’s. Heel veel ging verloren, een deel is bijgehouden door familie. Maar dat is uiteindelijk slechts materiaal. We hebben het allemaal overleefd en dat is het belangrijkste. Ook de vrachtwagenchauffeur heeft geluk gehad. De bakstenen lagen tot bij hem in de cabine. Hij vertelde me dat hij vaak zijn kleinkinderen meenam onderweg. Gelukkig was dat toen niet het geval.”

Maandenlang heeft vooral de verzekering zijn werk moeten doen, maar intussen is de heropbouw gestart. “We hebben van één venster twee vensters gemaakt. De ruimte is een beetje veranderd, maar de algemene structuur blijft dezelfde. Nadien, als de ruwbouw klaar is, zal de volledige voorgevel aangepakt worden zodat het één geheel wordt. Het huis zal moderner worden, we moeten mee met onze tijd hé.”

Wennen aan nieuwe woonkamer

“Wanneer het klaar is? Ik denk pas tegen 2021, zeker nu er met het coronavirus overal veel vertraging is. Ik kijk er al naar uit om terug in onze woonkamer te kunnen zitten, hoewel het in het begin even wennen zal zijn.”