Internetsites zorgen voor problemen

03 augustus 2019

De politie Maasland maakt dit weekend notie van twee problemen die opdoken inzake het internet. De twee feiten werden genoteerd op vrijdag. Allereerst was een bewoner van de Karel Gesslerstraat in Maaseik boos op een tweedehandssite. Hij deed hierop een aankoop, maar het item werd nog steeds niet geleverd. “Betrokkene gaat vooreerst ingebrekestelling overmaken. Indien geen gevolg gegeven wordt binnen een overeengekomen termijn, maakt hij terug een afspraak voor aangifte”, klinkt het bij de politie. Ook aan de Acht Meilaan in Maaseik was er een geval van misbruik van vertrouwen. De bewoner ging in op een advertentie op Facebook inzake persoonlijke leningen. Hij maakte meer dan 1.000 euro over op een buitenlandse rekening, maar kreeg deze nog niet terug. Er werd een proces verbaal opgesteld.