Inbreker blijkt dronken man die zich van adres vergist RTZ

07 juli 2019

17u53 0

Zondagmorgen is de politie opgeroepen voor een vermoedelijke inbraak langs de Kleinbeekstraat in Maaseik. Getuigen zagen daar omstreeks vier uur een man aan een bestelwagen op een oprit rammelen. De politie snelde meteen ter plaatse. Daar vonden ze een man die erg dronken was, en die zich kennelijk van adres vergist had. Hij rijdt normaal met dezelfde bestelwagen rond.