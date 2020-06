Huisbaas loopt snijwonden in het gelaat op na uit de hand gelopen conflict met huurder: ‘aanvaller’ riskeert 10 maanden cel VCT

15 juni 2020

13u17 0 Maaseik Op 31 augustus 2017 liep een conflict tussen een huisbaas en zijn huurder in Maaseik danig uit de hand. De misnoegde huurder sloeg met een hamer de zijruit van de wagen van zijn huisbaas in, waardoor de man snijwonden in het gelaat opliep. De ‘aanvaller’ riskeert 10 maanden cel.

Huurder H.J. trok na een uit de hand gelopen ruzie met een hamer naar het voertuig waarin zijn huisbaas zat. Hij sloeg de ruit in van het bestuurdersportier en het glas verwondde de huisbaas in het gelaat. Ook daarna volgde nog een schermutseling. Het slachtoffer was drie dagen werkonbekwaam.

Alcoholprobleem

De huurder heeft te kampen met een alcoholprobleem en betwist de feiten niet, al zegt de man zelf dat hij zich niets meer herinnert van de aanval. De aanklager verwees naar de getuigenverklaringen en de doktersattesten van de kwetsuren van het slachtoffer en vorderde tien maanden cel.

Vonnis op 9 juli.