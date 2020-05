Houders van illegale sigarettenfabriek in Maaseik riskeren acht maanden cel voor smokkel van 6 miljoen sigaretten: “die mannen wisten niet wat er gebeurde” VCT

04 mei 2020

14u08 0 Maaseik Een illegale sigarettenfabriek in Maaseik leverde volgens het Ministerie van Financiën in 2016 maar liefst 6 miljoen illegale sigaretten en 4.950 kilo rooktabak op. Twee beklaagden ontdoken zo ruim 2 miljoen euro aan belastingen maar riskeren nu een veelvoud van dat bedrag als boete en een celstraf van acht maanden. “Het staat niet vast dat die mannen wisten wat daar gebeurde,” pleitte hun advocaat.

Op 3 juni 2016 werd de illegale sigarettenfabriek in Maaseik opgerold. In het magazijn stonden paletten met sigaretten en dozen vol met versneden en ruwe tabak. In het hoofdmagazijn en de bijhorende loods was ook de nodige apparatuur aanwezig. Onderzoek wees dat illegale sigarettenfabriek ruim 6 miljoen sigaretten en 9.450 kilogram rooktabak opleverde.

Internationaal karakter

De twee beklaagden, die voor de strafrechtbank in Tongeren terecht stonden, werden rechtstreeks gedagvaard door het Ministerie van Financiën voor het ontduiken van ruim 2 miljoen euro aan belastingen. “Alle relevante onderzoeksdaden werden uitgevoerd en verzameld in het PV van maart 2017,” pleitte raadsman Timmermans voor het Ministerie. De sigarettensmokkel had ook een internationaal karakter met duidelijke links naar Nederland en Polen. “Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld in het onderzoek, ook al stelt tegenpartij dat de rechten van verdediging geschonden werden. Er zijn ook geen concrete elementen voor handen voor de zogenaamde onwetendheid van de beklaagden inzake de fraude in het magazijn, waarvan eerste beklaagde eigenaar was.”

De advocaat vorderde de verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen en een wettelijke geldboete voor de ontdoken accijnzen. Die kan oplopen tot tienmaal het ontdoken bedrag. De openbare aanklager sloot zich aan bij die vraag en vorderde bijkomend een celstraf van 8 maanden voor de twee beklaagden.

Vrijspraak op basis van twijfel?

De advocaat van hoofdbeklaagde M. pleitte dat zijn cliënt als eigenaar niet op de hoogte was van wat er zich in zijn magazijn had afgespeeld. “Zowel hij als zijn schoonzoon gebruiken dat magazijn om vrachtwagens te stallen. Hij heeft in het verleden ook gedeeltes van het magazijn verhuurd, onder meer aan een Pool. Hij dacht dat het magazijn zou gebruikt worden als opslagplaats voor distributie. Na die eerste ontmoeting is er verder geen contact meer geweest. Niets wijst erop dat beide heren zelf betrokken waren bij de handel in illegale tabakswaar. Bovendien zijn er procedurele fouten gemaakt en werden de rechten van verdediging geschonden.”

Ook de raadsman van medebeklaagde R. vroeg de vrijspraak op basis van twijfel. “Je bent hier niet bezig met iemand op de vingers te tikken maar wel met miljoenen sigaretten en euro’s. Er is sprake van amateurisme bij de onderzoekers. Het staat niet vast dat die mannen wisten wat er ging gebeuren.”

Vonnis volgt op 8 juni.